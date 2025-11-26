Jul de retour avec le clip de "Tu Tenenew" !

Jul de retour avec le clip de "Tu Tenenew" !

Jul vient de dévoiler un tout nouveau clip, pour un morceau extrait de son album "TP sur TP" qui arrive le 5 décembre prochain.

Jul s'apprête encore à frapper fort en cette fin d'année avec la sortie de son album "TP sur TP" prévue pour le vendredi 5 décembre. Pour faire patienter les fans, il vient de dévoiler le clip d'un extrait du projet. Le morceau s'appelle "Tu Tenenew", et si on a pas encore bien compris ce que ça voulait dire, on peut déjà dire que le morceau reprend les codes adoptés de la musique de Jul depuis plusieurs années maintenant. Un beat plutôt rapide, entraînant, l'autotune bien présent, et un clip dans lequel on retrouve le J et sa team... en jet privé ! On vous laisse découvrir tout ça.

Tags :
rap-fr musique nouveaute clip album jul sortie 2025 tp-sur-tp tu-tenenew
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Noël
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Classic
  • Generations Rap US
  • Generations RAP US Classic
  • Generations Soul
  • Generations Funk
  • Generations Afrobeat
  • Generations Drill et Trap
  • Generations Reggaeton
  • Generations Dancehall
  • Generations Girl
  • Generations R&B
  • Generations R&B Classic
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations Freestyle
  • Generations SlowJam
  • Generations No pain no gain
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Ninho
  • Generations Genezio
  • Generations 101.5 Lyon