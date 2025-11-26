Jul de retour avec le clip de "Tu Tenenew" !

Jul vient de dévoiler un tout nouveau clip, pour un morceau extrait de son album "TP sur TP" qui arrive le 5 décembre prochain.

Jul s'apprête encore à frapper fort en cette fin d'année avec la sortie de son album "TP sur TP" prévue pour le vendredi 5 décembre. Pour faire patienter les fans, il vient de dévoiler le clip d'un extrait du projet. Le morceau s'appelle "Tu Tenenew", et si on a pas encore bien compris ce que ça voulait dire, on peut déjà dire que le morceau reprend les codes adoptés de la musique de Jul depuis plusieurs années maintenant. Un beat plutôt rapide, entraînant, l'autotune bien présent, et un clip dans lequel on retrouve le J et sa team... en jet privé ! On vous laisse découvrir tout ça.