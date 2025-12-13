C'est toujours Orelsan qui tient la première place mais de très peu !

L’Ovni marseillais, encore une fois, vient de frapper très fort. Avec la sortie de son nouvel album "TP sur TP", JUL signe tout simplement l’un des plus gros démarrages de toute l’histoire du rap français.

En première semaine, le rappeur a réalisé 134 482 ventes, un chiffre colossal qui le place directement au deuxième meilleur démarrage de tous les temps, juste derrière Orelsan et son album "Civilisation", qui avait dépassé les 138 000 ventes.

Un démarrage monstrueux

Dès les trois premiers jours, JUL avait déjà mis tout le monde d’accord : 116 000 ventes express, un rythme complètement fou qui a mis KO la concurrence.

Avec ce lancement historique, le J confirme qu’il reste l’un des artistes les plus puissants du pays. Et ce n’est pas tout : il vient également de franchir un cap symbolique dans sa carrière, celui des 10 millions d’albums vendus. Un record jamais atteint en France.

Un succès… qui fait parler

Mais cette performance exceptionnelle n’a pas plu à tout le monde. Comme souvent, Booba n’a pas résisté à l’envie de clasher JUL, remettant en cause les conditions de vente de "TP sur TP".

Selon le Duc de Boulogne, le Marseillais aurait boosté ses chiffres grâce à une stratégie bien précise : offrir l’album pour chaque billet de concert acheté, ce qui ferait mécaniquement grimper les ventes certifiées.

Une technique marketing déjà utilisée aux États-Unis, mais encore rare en France — d’où la polémique.

JUL, indétrônable malgré les critiques

Polémiques ou pas, les chiffres ne mentent pas : JUL reste l’un des artistes les plus productifs, les plus influents et les plus rentables du pays.

Son public est massif, fidèle, et chaque sortie se transforme en événement national.

Qu’on l’aime ou qu’on le critique, personne ne peut ignorer l’impact titanesque de l’artiste marseillais sur le rap français.