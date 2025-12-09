Jul explose tous les records avec son démarrage pour "TP sur TP"

Les chiffres de Jul en 2025, c'est devenu n'importe quoi, il est en train de faire tomber tous les records de ventes du rap français.

Le rap marseillais se porte toujours aussi bien. Pendant que SCH s'exporte vers d'autres horizons avec son projet pour le GP Explorer, avant son retour aujourd'hui avec de la nouveauté, et qu'Alonzo a annoncé un nouveau concert au Stade Vélodrome, Jul, lui, continue de dominer le game de la tête et des épaules avec des chiffres hallucinants. Son album "TP sur TP" est sorti depuis 4 jours, et les chiffres de démarrage "midweek" sont donc tombés : ils sont complètement fous, et Jul est en train de battre tous les records une fois de plus.

C'était pourtant déjà Jul qui détenait le record du meilleur démarrage midweek pour un album de rap français. Avec son album "D&P à Vie", sorti en avril, il avait dépassé les 100 000 exemplaires vendus en 3 jours, mais cette fois il vient encore d'exploser son record, et assez largement : avec "TP sur TP" sorti vendredi 5 décembre, il vient d'atteindre les 116 783 exemplaires écoulés en seulement 3 jours, du jamais vu encore une fois. L'album est donc déjà certifié disque de platine, et ça ne devrait pas s'arrêter là.

Lorsqu'on regarde les chiffres dans le détail, on s'aperçoit que plus de 109 901 exemplaires ont été comptabilisés en physique, soit 94% des ventes, ce qui est énorme. Mais on doit aussi préciser que le J a bénéficié d'un procédé commercial désormais bien connu du rap game : vendre ses albums dans un "pack" comprenant également des places de concert, pour le Stade de France ou pour le Vélodrome.

Quoiqu'il en soit, félicitations à Jul, qui continue à prouver à tout le monde qu'il n'est pas prêt de s'éteindre. Au contraire : l'OVNI semble plus en forme que jamais.