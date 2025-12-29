Jul répond sèchement à Booba sur ses ventes : "qui veut test ?"

Critiqué pour avoir eu recours à une petite astuce lors de la sortie de son dernier album, Jul a décidé de ne pas se laisser faire et de célébrer les chiffres de sa troisième semaine exceptionnelle.

Les chiffres sont devenus un sujet central dans la musique, et notamment dans le rap français, où les ventes servent d'argument dans la compétition, ou les clashs, entre les rappeurs. Il y a deux semaines, Jul marquait l'histoire avec son album "TP sur TP" qui réalisait le deuxième plus gros démarrage de l'histoire du rap français. Des critiques sont tombées de partout, notamment de la part de Booba. Mais au lieu de lui répondre directement et de s'embarquer dans un clash sans fin, Jul a décidé de faire taire tous ses haineux d'un coup.

On vous remet le contexte : après avoir écoulé 134 000 exemplaires de son album "TP sur TP" en une semaine, Jul a notamment été visé par Booba qui l'accusait de "tricher" sur ses ventes en incluant des albums physiques dans les packs pour vendre ses places de concert pour les mois à venir. Mais si tous ses chiffres étaient "truqués", le J devrait normalement voir ses ventes baisser considérablement lors des semaines suivantes. Sauf que voilà : 3 semaines après la sortie de l'album, le marseillais a encore enregistré 16 500 ventes supplémentaires pour son projet.

Evidemment, le marseillais en a profité pour célébrer tout ça avec ses fans via un message posté sur ses réseaux sociaux : "Et blablabli et blablabla … 16 000 en 3ème semaine ! #QUIVEUTTESTLATEAMJUL". Un message qui semble directement adressé à des détracteurs, avec Booba en tête de file : 8 000 ventes en streaming et 8 500 en physique, qui peut le traiter de tricheur désormais? Trois semaines après la sortie de son album, Jul continue de cartonner avec son projet. Et ce n'est probablement pas fini : le rappeur a même annoncé qu'il travaillait sur un film sur sa vie. Attendez-vous à encore beaucoup entendre parler de lui pendant les prochains mois !