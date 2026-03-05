Didi B dévoile les dessous de son clash avec Booba

On pensait que les choses s'étaient calmées, mais Didi B vient de relancer le clash avec Booba, en dévoilant le dessousd es évènements. Evidemment, Kopp aussi a répondu aux attaques !

Pas grand chose à se mettre sous la dent niveau actualités dans le rap français en ce début du mois de mars, mais on peut évidemment compter sur quelques rappeurs pour continuer à nous divertir. A commencer par Booba, qui n'a pas arrêté les clashs même s'il se fait un peu plus discret sur ces sujets depuis qu'il a quitté Twitter. Ses cibles préférées restent les mêmes : Aya Nakamura, Theodora, Disiz, mais aussi Didi B, qui a eu le malheur de revenir sur son clash avec le Duc, et ce dernier ne l'a pas raté.

Didi B était en effet de passage en interview pour le média "Slash", où il répondait aux questions posées par Fred Musa qui l'a notamment interrogé sur sa courte relation professionnelle avec le label 92i Africa. Il explique que Booba était une de ses idoles, et qu'il avait quand même accepté de signer avec lui, malgré le fait que Kopp ait fait preuve de condescendance. Il évoque ensuite des désaccords artistiques, avec d'un côté la vision de Booba qui veut travailler de telle manière, et Didi qui reçoit mal ces critiques, car il a déjà réussi à se construire un public en Côte d'Ivoire. Il évoque ensuite des feautrings "interdits" (il ne devait pas collaborer avec Leto ou Meryl selon lui), et ça a ensuite fini par déraper et partir en clash à cause de toutes ces tensions.

Booba a répondu à Didi B en story, en qualifiant le rappeur ivoirien de "petit menteur" (avec un accent discutable, mais ça c'est un autre sujet), affirmant qu'il avait un ego énorme et qu'il recevait donc très mal les conseils/critiques, qu'il faisait des sons "éclatés", qu'il était complexé parce qu'il n'arrivait pas à percer en France, et qu'il a ensuite fait des feats avec Dadju et Franglish, deux artistes que le Duc ne valide pas.

Masi Didi B a aussi répondu aux attaques de Booba qui ont suivi l'interview, en le qualifiant de menteur :

Tu te rappelles de ton hôtel avant votre concert là, on était assis comme ça en réunion et puis tu m'as dit "non, c'est pas un truc que je dois viser, les africains y'a l'accent, ça peut pas marcher" et tout. Moi mon ambition elle est mondiale, elle est pas qu'en France. Dès que j'ai vu que tu voulais pas que j'évolue, j'ai commencé à me rétracter.

Il continue ensuite dans la suite de la vidéo, en voulant nous faire comprendre que Booba veut que les artistes africains "restent à leur place", qu'il était très condescendant, et tout un tas d'autres choses pas très valorisantes pour Kopp. Difficile de démêler le vrai, du faux, de l'exagération dans tout ça, mais ce qui est certain, c'est que cette relation de travail ne pouvait clairement pas durer !