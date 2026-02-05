Le projet "Boîte Noire" va sortir sa version "Extended Play" demain, et vient de dévoiler sa tracklist, avec des couplets d'Osirus Jack, Lino, Zkr, JKSN, Leto, Kerchak et plein d'autres.

Les albums solo dans le rap français, en ce qui concerne ce début d'année 2026, ce n'est pas trop ça, surtout de la part des grosses têtes. A part Ninho avec "MILS 4" qui a bien marché, on a surtout pu kiffer grâce à des projets "collectifs", comme celui de La Fouine par exemple, et cette semaine on va avoir droit à un autre projet ambitieux qui va réunir pas mal de gros kickeurs du game. Vous vous souvenez peut-être de "Boîte Noire", en octobre dernier. Le projet est déjà de retour avec de gros noms comme Lino, Osirus Jack, Zkr, Kerchak, Timal, ...

Neuf nouveaux morceaux sont annoncés sur "Boîte Noire : Extended", dont la sortie est prévue pour ce vendredi 6 février. 9 morceaux, et 9 featurings donc, avec certains qui font très envie aux amateurs de kickage que nous sommes. Notamment le track numéro 6, "Alchimiste", qui réunira Lino et Osirus Jack. Deux générations différentes, mais deux écritures très solides, on a hâte de les voir se mesurer l'un à l'autre. On retrouve aussi le morceau "Sa Ka Fet" avec Gambi et Kerchak, qui a déjà un peu tourner sur les réseaux, ou encore le feat entre Zkr et JKSN, "Bouche B", qui s'annonce bien crapuleux.

On a aussi très envie d'entendre "Bendo" avec Leto et Gradur, "Pour aller mieux" avec Kobo et Jey Brownie, et globalement tout le casting du projet est intéressant : Mous-K, Timal, Edge, Bekar, Monsieur Nov, MadeInParis, KR Malsain, Black D et Cinco.

Que du beau monde, et ça nous promet de belles choses pour cette compilation, qui sera disponible à partir de minuit on le rappelle !