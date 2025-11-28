Du vrai rap français pur et dur, avec de la forme et du fond, on n'en attendait pas moins de Lino, Dosseh et Pit Baccardi.

Il y a des noms qui, quand on les cite, sont quasiment l'assurance d'avoir droit à une grosse prestation marquante dans le rap français. Celui de Lino fait évidemment partie de la liste : chaque fois que le frère du 95 apparaît sur un morceau, on sait déjà que ça va être un évènement. Et ça tombe bien, car cette semaine, on a eu droit à une belle bagarre au micro entre 3 énormes kickeurs du rap FR, avec Lino donc, mais aussi Pit Baccardi, et son frère Dosseh ! Ils ont rappé tellement fort, qu'ils ont même fait tweeter Booba.

Un casting 5 étoiles

Ce n'est pas souvent qu'on a droit à un casting de kickeurs aussi prestigieux dans le rap français, et les trois rappeurs ont été réunis par la chaîne Youtube Red Bull Binks, sur laquelle on trouve beaucoup de contenus liés au rap et à la culture urbaine en général. Cette fois, c'est à un freestyle qu'on a droit, et autant vous dire que c'est du sale, avec une ouverture par Dosseh qui frappe très très fort : grosses refs, grosses punch (celle sur Madani...), puis c'est le grand frère Pit Baccardi qui enchaîne, et là encore, c'est très solide.

Des refs très actuelles (sur le Covid, sur Diddy), un flow très carré, puis c'est au tour de Lino d'entrer en scène, avec les mêmes ingrédients qui ont fait sa légende. Flow millimétré, couplet lourd de sens, avec une sale ref à "Django Unchained" et "12 Years a Slave" notamment, et toujours autant de prestance au micro : monsieur Bors, fort comme dans les 90's. On espère que ça donnera envie aux plus jeunes d'aller écouter le premier album d'Arsenik, un des meilleurs de l'histoire du rap français.

Des réactions unanimes

Evidemment, tout le milieu du rap a salué la prestation des trois mousquetaires sur la chaîne de RedBull, qui a souvent fait de belles choses pour notre rap français (on se rappelle notamment du fameux freestyle d'Infinit sur de la G-Funk à l'époque). Même Booba y est allé de son tweet pour féliciter son grand pote Lino, pour qui il a toujours eu du respect, depuis l'époque de Lunatic jusqu'à encore très récemment. "C’est l’ère du Verseau la fin du cycle la fin des rappeurs télé réalité. Réveillez-vous ou vous serez disqualifiés", peut-on lire sur le compte Twiter de Kopp. Si seulement ça pouvait être vrai ! En tout cas, c'est clair que ça va peut-être donner envie aux rappeurs plus jeunes de se remettre à bosser.