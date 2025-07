AMK invite Dosseh et Dinos pour une séance de découpage sur "3 Lions"

Pas un gramme de mélo dans le morceau, les 3 rappeurs ne sont là que pour faire du sale.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que el rap français est passé en mode "tube de l'été", et chaque artiste veut placer son hit avant de partir au soleil. Sauf que parfois, nous, on aimerait bien avoir du rap, sans mélo, sans autotune, juste du rap et de la découpe. Ouais, même pendant l'été, on est comme ça. Et on a eu l'excellente surprise de découvrir le feat entre AMK, Dosseh et Dinos, lors de la sortie du projet d'AMK, "Outsider Partie 1 : OUT", vendredi dernier. Et aujourd'hui, on a droit au clip, avec les 3 rappeurs réunis pour uen vraie séance de découpage d'instru. Le morceau s'appelle donc "3 Lions", la vidéo est en noir et blanc, les 3 rappeurs passent face caméra, avec une sombre équipe derrière, et ils envoient du lourd. Du rap, tout simplement !