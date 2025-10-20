Pit Baccardi et Jey Brownie nous parlent d'amour dans "Me & My Girlfriend"

Un amour bien thug, chanté par Jey Brownie et rappé par Pit Baccardi.

Alors que Jey Brownie fait clairement partie de nous chouchous cette année, Pit Baccardi a lui aussi fait un come-back remarqué, et retrouver les deux artistes ensemble sur un même track était inattendu au vu de leurs parcours respectifs. Mais franchement, "Me & My Girlfriend" fonctionne très bien. Ce nouveau single est une chanson qui parle en même temps d'amour et de rue, avec une partie kickée et une partie chantée, et un titre qui fait référence à un classique de 2Pac (et à un autre de Jay-Z). Les deux artistes sont très à l'aise ans ce genre d'ambiance, et au niveau du clip, on a une esthétique très léchée, avec une couleur rouge très présente, et une ambiance mi-luxueuse, mi-underground qui colle très bien à l'univers des deux artistes. Une des bonnes surprises de la semaine !