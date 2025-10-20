Pit Baccardi et Jey Brownie nous parlent d'amour dans "Me & My Girlfriend"

Pit Baccardi et Jey Brownie nous parlent d'amour dans "Me & My Girlfriend"

Un amour bien thug, chanté par Jey Brownie et rappé par Pit Baccardi.

Alors que Jey Brownie fait clairement partie de nous chouchous cette année, Pit Baccardi a lui aussi fait un come-back remarqué, et retrouver les deux artistes ensemble sur un même track était inattendu au vu de leurs parcours respectifs. Mais franchement, "Me & My Girlfriend" fonctionne très bien. Ce nouveau single est une chanson qui parle en même temps d'amour et de rue, avec une partie kickée et une partie chantée, et un titre qui fait référence à un classique de 2Pac (et à un autre de Jay-Z). Les deux artistes sont très à l'aise ans ce genre d'ambiance, et au niveau du clip, on a une esthétique très léchée, avec une couleur rouge très présente, et une ambiance mi-luxueuse, mi-underground qui colle très bien à l'univers des deux artistes. Une des bonnes surprises de la semaine !

Tags :
rap-fr musique pit-baccardi nouveaute clip sortie jey-brownie me-and-my-girlfriend
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rookie
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations G-Funk
  • Generations Genezio
  • Generations Drill
  • Generations UK
  • Generations R&B
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations NewJack
  • Generations R&B Gold
  • Generations Jazz Funk
  • Generations New R&B
  • Generations Reggae
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations West Indies
  • Generations 90's
  • Generations 2000
  • Generations 2010
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Rohff
  • Generations La Fouine
  • Generations TikTok
  • Generations Girl
  • Generations Poulet Braisé
  • Générations Hype
  • Generations Marseille
  • Generations 101.5 Lyon
  • Generations Belgique
  • Générations 69
  • Generations TikTok
  • Generations Sport
  • Generations Rap Hits