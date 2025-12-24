Orelsan : "La Fuite en avant" est déjà disque de platine !

Orel a clairement repris le contrôle des charts.

Après une longue absence, Orelsan a signé un retour fracassant en 2025. Trois ans après son dernier projet avec la réédition de “Civilisation”, le rappeur normand est revenu en grande forme en cette fin d’année. Entre la sortie de son film “Yoroï” et son nouvel album “La Fuite en avant”, Orel a clairement repris le contrôle des charts.

Un come-back qui ne passe pas inaperçu, d’autant plus que l’artiste s’apprête à démarrer une grosse tournée pour 2026 et va aider les petits artistes. Et avant même de monter sur scène, il peut déjà se féliciter d’un bel accomplissement, à peine un mois après la sortie de son projet.

En effet, “La Fuite en avant” est officiellement disque de platine. Un succès qui s’est dessiné très rapidement. Dès sa première semaine d’exploitation, les chiffres étaient extrêmement positifs. Pour cause, Orelsan a décroché un disque d’or en écoulant plus de 58 000 exemplaires en seulement sept jours.

Porté par une communauté fidèle et solide, le rappeur a poursuivi sur sa lancée. Lors des cinq semaines suivantes, il a vendu plus de 42 000 exemplaires supplémentaires, lui permettant d’atteindre le disque de platine. Un véritable exploit, d’autant plus notable que les versions vinyle de l’album viennent tout juste de sortir, boostant encore davantage les ventes.

Avec “La Fuite en avant”, Orelsan prouve une nouvelle fois qu’il reste l’un des artistes majeurs du rap français, capable de revenir après plusieurs années d’absence et de dominer le game sans forcer. Un succès amplement mérité, qui annonce une année 2026 explosive pour le rappeur.