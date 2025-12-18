Orelsan organise un tremplin pour choisir qui fera sa première partie !

Orelsan a décidé de faire directement appel aux petits artistes indépendants pour choisir qui fera les premières parties de sa tournée à venir, une chance de malade pour les artistes inconnus.

Aujourd'hui il y a plusieurs manières de percer dans le rap français. Certains explosent sur TikTok, avant de transformer l'essai via les plateformes de streaming quand ils sortent officiellement leur son. Mais il y a aussi des moyens plus traditionnels d'exploser auprès du public : faire la première partie d'un gros rappeur pendant sa tournée. Un exercice compliqué, mais qui a lancé énormément de rappeurs en les mettant direct dans le bain. Et cette semaine, on apprend qu'Orelsan compte organiser un tremplin avec des artistes indépendants, pour choisir qui fera sa première partie sur sa tournée !

C'est via TikTok que le rappeur de Caen a fait cette annonce, qui pourrait bien intéresser tous ceux qui espèrent un jour faire de la musique leur métier à temps plein. Dans une vidéo postée par Orelsan, on peut l'entendre dire :

Ok ma tournée commence dans un mois pile. Et si vous voulez faire la première partie, c'est peut-être possible ! Parce qu'on organise avec Push un tremplin. On sélectionne les meilleurs dans une dizaine de villes en France, et vous pouvez venir faire la première partie.

Il renvoie ensuite vers un lien en bas de sa publication sur TikTok pour avoir un peu plus d'informations. Un très beau geste de la part d'Orelsan, qui a lui aussi galéré quelques temps avant de voir sa carrière exploser auprès du public, et qui veut donc donner une opportunité à des petits artistes de jouer devant des milliers de personnes pour se faire connaître, et aussi pour prendre de l'expérience. Et on vous l'assure, sur une tournée d'Orelsan, il y a du monde, beaucoup de monde.

@orelsan C’est ptête possible de faire ma première partie sur la tournée : Plus d’infos sur @PUSH ARTST ♬ son original - Orelsan