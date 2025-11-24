Lors d'une récente interview, Orelsan a désigné le deuxième album d'Ideal J comme le plus grand album de rap français de tous les temps.

Avec plus de 35 ans d'existence, le rap français commence à être suffisamment vieux pour qu'on puisse se poser et faire des classements. Les fans adorent les débats sur le rap, mais il faut savoir que les rappeurs, eux aussi, adorent ça. Bien souvent, les rappeurs français sont les premiers à être passionnés de rap, et cette semaine, c'est Orelsan qui s'est décidé à nous parler de rap français, en déclarant, lors d'une interviews, que "Le combat continue" d'Ideal J était le plus grand album de rap français de l'histoire.

Un choix de puriste et de véritable amoureux de rap français, car tous les passionnés savent à quel point cet album a matrixé les auditeurs à l'époque. C'est en interview pour Mehdi Maizi, dans l'émission "A la régulière" sur France Inter qu'Orelsan a désigné "Le combat continue" d'Ideal J comme son "plus grand album de rap français" :

98, c'est un des premiers albums de rap français que j'écoute, et que j'aime bien, parce qu'il a un côté un peu 'mainstream', avec le morceau 'Hardcore'. Je me rappelle, j'étais au lycée, on écoutait le morceau dans le réfectoire, y a trop de propos. Les prods de DJ Mehdi, c'est légendaire et c'est vraiment le son français. Le morceau sur l'addiction, 'Nuage de fumée', la folie, les prods, Kery James, tout ce qu'il dit ça me touche. Et... 'Hardcore', tu vois ? Et rien que les intros. puis il y a le côté groupe, posse, Teddy Corona... C'est vraiment un album que je me suis pris. Et en plus, moi j'habitais dans une petite ville, à Alençon, donc ce qu'il racontait c'était pas du tout ma vie. Donc il aurait pu y avoir un truc qui me touche pas du tout, et en fait c'était tellement bien écrit, tellement puissant musicalement que ça me touchait.

De sacrés compliments envoyés à Kery James, qui est justement en train de préparer son retour avec un album, mais à tout le groupe Ideal J en général, qui ont véritablement marqué toute une génération d'auditeurs de rap et de rappeurs. Evidemment, on a une petite pointe de nostalgie et de tristesse quand on repense à cette époque, puisque DJ Mehdi, principal architecte du game à l'époque, n'est plus de ce monde.

Mais "Le combat continue" est justement l'occasion de vérifier, et de confirmer, à quel point il était en avance sur son temps.