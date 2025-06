Dosseh très convaincant dans son "Guwop Freestyle"

Le rappeur semble sur le point de nous lâcher un des albums de l'année 2025 !

On n'y croyait pas tellement, mais le retour de Dosseh aura bien lieu en 2025. Après une annonce officielle faite avec un clip très scénarisé, et très réussi, le rappeur d'Orléans continue à faire monter l'attente autour de son album avec la sortie de ce nouveau clip. Cette fois, ce n'est pas un teaser, mais bien du découpage d'instru en règle qui est au programme dans ce "Guwop Freestyle", en hommage à Gucci Mane, père de la trap d'Atlanta. Lunettes de soleil bien vissées sur le nez, veste kaki, le rappeur semble prêt pour la guerre. En tout cas, ses punchlines sont affûtées, et c'est forcément une bonne nouvelle pour le rap français !