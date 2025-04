Ninho déterminé dans le clip de "Boîte Noire"

Le rappeur prend le game par surprise avec ce nouveau titre tranchant, sorti quasiment sans annonce.

On ne sait pas qui ils sont, ni d'où ils viennent, ni ce qu'ils comptent faire dans le rap français mais une chose est sûre : l'équipe qui se cache derrière la chaîne Youtube "Boîte Noire" vient de frapper assez fort. Ils ont dévoilé un clip de Ninho sorti quasiment par surprise, avec très peu d'annonces et de gens au courant, et le résultat est sans appel : le morceau a mis tout le monde d'accord. Il faut dire qu'on retrouve le NI qui a faim, qui a envie d'en découdre avec la concurrence, en mode kickage, sans mélodie à part en toute fin de morceau, et un clip bien travaillé et pas seulement bling bling, dans lequel on retrouve une vraie esthétique. Bref, une bonne surprise !