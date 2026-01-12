Alors que Ninho a toujours refusé de répondre aux provocations de Booba, Kopp a décidé de changer de cible avec Freeze Corleone, tout en allumant le "Jefe".

Si vous suivez l'actualité du rap français, vous êtes probablement au courant : cela fait maintenant des années que Booba ne lâche pas Ninho d'une semelle. Il l'a provoqué à de nombreuses reprises, encore très récemment, en le provoquant notamment "en duel" : il voulait l'affronter sur la même instru, pour que le public décide qui est le meilleur. Alors que NI a toujours refusé de répondre, les choses viennent de changer après son feat avec Freeze Corleone : désormais, Kopp veut se frotter à Freeze plutôt qu'à NI.

Car la semaine dernière sortait "MILS 4", le projet tant attendu de Ninho, sur lequel on pouvait notamment découvrir un gros featuring avec Freeze Corleone. Un feat dont le Prof Chen est sorti vainqueur si on en croit les nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, même si ici, on trouve tout simplement que le morceau est très bon, sans chercher à savoir qui a gagné. En tout cas, Booba a profité de la sortie du feat pour annoncer qu'il ne voulait plus affronter Ninho, mais Freeze, dans une longue story postée sur Instagram :

Du coup Jefe j'le lâche en VS. Il a fini en boeuf bourguignon son nouveau blaze c'est William Saurin. Sazamyzy, dit à ton poulain si il est chaud un versus on est là tu connais. Sans animosité juste pour l'exercice et pour le game entre tismés frustrés. Par contre dis-lui bien, y aura un avant et un après. Si y perd y devient officiellement Freeze Bourguignon !

Ensuite, Booba a posté plusieurs montages, soit pour se moquer de Ninho, soit pour titiller Freeze, qu'il surnomme "Freeze Corbillard". On dirait donc que l'ancien veut vraiment se frotter à Freeze en musique, et si un affrontement, même amical, entre les deux artistes serait une dinguerie, il y a malheureusement peu de chances de voir le Big F accepter. Car depuis plusieurs années, le rappeur du 667 semble avoir décidé de se faire rare, pour que chaque apparition soit plus marquante.