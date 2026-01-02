Booba a senti que Ninho allait frapper fort en ce début d'année 2026, alors il a décidé de venir l'embêter un peu et de le défier, même si on doute que NI va répondre à la provocation...

Ninho s'apprête à frapper très fort en ce début d'année 2026, puisque dans quelques jours, le 9 janvier 2026 exactement, il sortira "M.I.L.S.4", après tous les extraits déjà publiés qui ont mis le feu au game. Mais alors que la hype autour du projet continue de monter, il y en a visiblement un à qui tout ça ne plaît pas trop. On parle évidemment de Booba, qui ne veut pas laisser le rap français tranquille, et surtout pas Ninho, qu'il vient de provoquer en duel en lui disant que s'il veut battle, il le "carbonise sur place".

Dans la journée d'hier, Ninho a sorti une vidéo en compagnie de La Fouine. Il s'agit d'une live session pour leur nouvelle collaboration, "Cullinan Mansory". On ne sait pas sur quel projet cette exclu sera présente, mais ce qu'on sait, c'est que voir NI encore en train de feater avec son rival La Fouine, ça a visiblement mis Booba en colère. Dans un tweet, il interpelle le rappeur en rappelant quelques dossiers bien sales :

Elle est où ta Lambo? Il est où ton casier? Tu t’es déjà bagarré? Tu finis surtout dans des coffres… T’es là à faire le caïd chez l’agresseur sexuel. T’es ko vas dormir. C’est toujours d’actu si tu veux battle j’te carbonise sur place. Sinon bonne nuit à Lisbonne.

On dirait que Booba reproche à Ninho son "manque de street cred", ce qui ne colle pas avec ses textes, mais aussi le fait qu'il n'étale pas ses richesses pour un gars qui est pourtant censé être le boss du rap français depuis plusieurs années. Cependant, il s'agit surtout de provocation pour essayer d'attirer l'attention de NI et de le faire répondre, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'ici, alors que ça fait maintenant quelques années que Kopp essaie de le déstabiliser.

.@ninhosdt Elle est où ta Lambo? Il est où ton casier? Tu t’es déjà bagarré? Tu finis surtout dans des coffres… T’es là à faire le caïd chez l’agresseur sexuel 😂 T’es ko vas dormir. C’est toujours d’actu si tu veux battle j’te carbonise sur place. Sinon bonne nuit à Lisbonne… https://t.co/7M7LLYv0KW — Booba (@booba) January 1, 2026

Booba ne s'est pas arrêté là, puisque sur Instagram, il a déclaré "dites lui de choisir une instru je l'envoie en enfer je le laisse là-bas", et il a aussi promis à La Fouine qu'il allait s'occuper de son cas en lui demandant de se "souvenir du parking". Bref, un Duc qui commence 2026 bien au taquet, même si pour l'instant, personne ne lui répond, ce qui le fait un peu passer pour un ancien qui parle fort mais à qui personne ne parle...