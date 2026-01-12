Doums arrêté et placé en garde à vue

Le rappeur est accusé de violences conjugales par sa compagne et est actuellement en garde à vue.

Les années passent, mais il y a des choses qui ne changent pas : on a, bien trop régulièrement, des rappeurs français accusés de violences conjugales par leurs compagnes. On ne va pas refaire la liste, car elle est très longue : Moha La Squale, Lomepal, ou plus récemment, Nekfeu, et maintenant Doums. Le rappeur, ancien membre de l'Entourage, proche de la 75ème Session, ex-binôme de Népal, a visiblement été interpellé puis placé en garde à vue après une plainte de sa compagne pour violences conjugales.

C'est comme très souvent Le Parisien qui a annoncé l'information, qui reste donc à prendre avec des pincettes car on sait à quel point ils aiment les faits divers, en particulier quand ça touche le rap game. D'après le média, la compagne de Doums a porté plainte le dimanche 11 janvier à 13 heures, pour violences conjugales, et l'artiste a été arrêté puis placé en garde à vue 45 minutes plus tard. Une interpellation qui a eu lieu "sans difficultés", d'après la source du Parisien.

Le média précise également que Doums aurait demandé aux forces de l'ordre de prévenir Nekfeu de sa situation (c'est une folie de vouloir tout le temps citer Nekfeu pour faire le buzz, mais bon, c'est Le Parisien...), et que les enfants auraient été présents pendant les faits. L'avocate de Doums n'a pour le moment pas réagi. Ici, on est un peu étonnés par la nouvelle, puisque malgré tous ses démons intérieurs, le rappeur avait souvent affiché une attitude plutôt "pacifique" (à part sur les réseaux sociaux où il a beaucoup clashé), même lorsqu'il s'était fait agressé il y a plusieurs mois.

On laisse maintenant la justice faire son travail, en précisant que jusqu'à ce qu'il y ait un vrai procès, la présomption d'innocence est de mise, et on vous prie de la respecter. Car comme on l'a vu dans l'affaire Nekfeu, c'est toujours très difficile de démêler le vrai du faux.