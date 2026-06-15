Drake est-il membre d'un gang avec sa team OVO ?

Une vidéo publiée ce weekend par Trap Lore Ross a retourné le rap US, en sous-entendant que Drake était membre d'un gang avec ses potes de OVO, et qu'il pouvait risquer un procès RICO.

Depuis le tout début de sa carrière, Drake trimballe derrière lui une réputation de gentil garçon ou même de gendre idéal. Un mec bien sous tous rapports, clairement pas un gars du ghetto impliqué dans des affaires louches, même si son image a un peu changé depuis le clash face à Kendrick Lamar, avec les fausses accusations de pédophilie qui ont servi d'arguments pour le troller. Depuis, il a été obligé de muscler son image, au moins publiquement. Et aujourd'hui, une vidéo publiée ce weekend a mis le feu dans le rap US en sous-entendant que Drake et sa team OVO seraient directement liés à un gang.

Une affirmation vraiment surprenante, car comme on vous le disait, aucun rappeur mainstream ne semblait plus éloigné des gangs que Drake. Le mec a même été acteur avant le rap, bref, rien n'indiquait des liens avec des organisations criminelles. Pourtant, un Youtubeur américain du nom de Trap Lore Ross a fait beaucoup de bruit ce weekend avec sa vidéo intitulée "The Dark Truth About OVO (It's Really a Gang)". Le youtubeur est assez connu pour être une espèce de "poucave numérique", un gars qui publie des vidéos d'investigation dans lesquelles il relie des rappeurs comme Lil Druk ou NBA Youngboy à des faits divers. Et dans la vidéo, il affirme que Drake et OVO sont directement reliés à un gang de Toronto appelé les Galloway Boys.

Le youtubeur va même plus loin en sous-entendant que tant que ces liens entre Drake, OVO et les "G Way" persisteront, Drizzy et ses potes pourraient être visés par un procès RICO, cette disposition américaine mise en place pour lutter contre le crime organisé. Des informations qui n'ont évidemment été confirmées par personne au sein d'OVO, mais DJ Akademiks, chroniqueur musical et supporter de Drake bien connu, a affirmé que Drake ne lui avait jamais rien dit sur ce sujet. En attendant d'en savoir plus, la vidéo continue de faire le buzz, mais pas sûr que ça aille plus loin.