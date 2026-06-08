Drake toujours au sommet des charts avec "ICEMAN", record à venir ?

Avec son album "ICEMAN", Drake continue de dominer les charts aux Etats-Unis et pourrait même finir par faire tomber plusieurs records.

On le savait bien depuis le début de son explosion dans le rap US : Drake est l'homme des records. On avait cependant un peu perdu confiance en lui après la fessée reçue lors du clash face à Kendrick Lamar et les plaintes ridicules de sa part qui ont suivi sa défaite. Mais on a eu tort d'avoir douté : le rappeur canadien est revenu en force en sortant "Iceman", ainsi que deux autres albums, le même jour. Trois semaines après la sortie du disque, Drizzy est toujours premier des charts, et ça semble parti pour durer.

Il faut dire qu'au bout d'une semaine, Drake occupait les trois premières places du Billboard 200 (le top albums américain) avec les trois albums de sa trilogie, "Iceman" en tête. Et 3 semaines après la sortie, il est toujours premier, mais ce qui choque, c'est surtout son score de ventes réalisées en troisième semaine : il a écoulé 171 000 exemplaires sur les 7 derniers jours, ce qui fait qu'on doit être aux alentours des 800k/900k ventes en trois semaines. De quoi faire péter le million de ventes en moins d'un mois ? Tout semble possible pour Drizzy.

Du coup, Drake est à égalité avec la chanteuse et superstar Adele : ils ont tous les deux 40 semaines passées à la première place du Billboard 200. Et le plus fort dans tout ça, c'est que Drizzy a réussi à faire ça avec un album dans lequel on ne trouve aucun "tube" à proprement parler. Quand on compare cet album avec sa période "Work" ou "Hotline Bling", clairement, "ICEMAN" est résolument rap, mais ça ne l'empêche pas de faire des scores de fou. Comme quoi, c'est possible !