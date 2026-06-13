6ix9ine se range du côté de Drake face à Universal et décide d'allumer Kendrick Lamar

6ix9ine a décidé de prendre parti dans le clash entre Drake et Kendrick Lamar, et il a évidemment choisi le camp du rappeur canadien.

Plus de deux ans après son lancement, le clash entre Drake et Kendrick Lamar est toujours d'actualité. On peut même dire qu'il l'est plus que jamais, depuis que Drizzy a sorti son nouvel album "Iceman", accompagné de deux autres projets sortis le même jour, qui connaissent tous un joli succès. Au-delà du clash avec son collègue rappeur, le canadien est toujours en conflit avec sa maison de disque, Universal Music Group (UMG), à qui il a même fait un procès. Et il vient même de recevoir le soutien (non sollicité) de 6ix9ine.

Un 6ix9ine qui tente de continuer à exister, malgré le fait que tout le monde le prenne pour une balance, et que plus grand monde n'écoute sa musique. Et pour exister, quoi de mieux de troller tout le monde et de faire le buzz avec des déclarations très tranchées. C'est exactement ce que le rappeur arc-en-ciel a décidé de faire lors d'une récente interview. Il a été invité à s'exprimer sur les nombreux conflits entre Universal et plusieurs rappeurs, et sa réponse était plutôt intéressante :

Il (Drake) a raison. Tout ça ne part pas que de Drake, il y a aussi toute l'histoire entre Nicki Minaj, Universal et Jay-Z. Ils font ça pour la cause, pour que les autres prennent conscience. Il y a des gens très puissants derrière tout ça...

Il a aussi tenu à donner son avis sur Kendrick Lamar, envers qui il a eu des mots assez durs.

Pour gagner un Award, vous devez sucer des bites. Ils lui ont donné un Award, puis il a pu faire le Super Bowl, puis les Grammy, puis l'annonce de son album, puis de sa tournée mondiale, comme si tout ça était calculé à l'avance.

6ix9ine continue de jouer son personnage de mec en marge de l'industrie, et c'est pour ça qu'il choisit le camp de Drake contre celui de Kendrick Lamar. K.Dot représente un peu tout ce dont 6ix9ine est désormais exclu : la culture de la rue, les liens avec les gangs, la street cred, là où Drake, attaqué de tous les côtés et en conflit avec Universal, correspon mieux au personnage de victime du rappeur arc-en-ciel.

"L'union fait la force, demande aux victimes", disait un jour un grand philosophe...