6ix9ine continue son pressing sur Young Thung pour une demande d'interview

Dans le paysage du rap, difficile de trouver un personnage aussi clivant et imprévisible que 6ix9ine

Dans le paysage du rap, difficile de trouver un personnage aussi clivant et imprévisible que 6ix9ine. Fidèle à sa réputation, le rappeur continue d’alimenter les tensions… cette fois avec Young Thug, qu’il vise encore et toujours depuis sa récente sortie de prison.

6ix9ine relance le clash avec Young Thug

Depuis le retour de Thugger à la liberté, 6ix9ine n’a cessé de hausser le ton. Sur les réseaux comme en interview, il répète inlassablement que Young Thug serait un "indic", une accusation lourde dans le milieu. Une sortie qui peut surprendre quand on connaît le passif de Tekashi, lui-même mis au ban de l’industrie pour avoir collaboré avec la justice lors de son procès pour racket.

Mais pour 6ix9ine, la situation est claire : il dénonce un "deux poids, deux mesures". Là où lui a été ostracisé, il estime que Young Thug bénéficie d’une certaine indulgence. Une frustration qui semble nourrir son besoin constant de provocation.

Une invitation qui tourne au tacle

L’histoire a pris une nouvelle tournure lorsque Big Bank, qui avait récemment reçu Young Thug, a proposé à 6ix9ine de venir s’exprimer dans son émission. Une opportunité parfaite pour le rappeur aux cheveux arc-en-ciel… mais aussi une occasion rêvée de lancer une nouvelle pique.

Dans un style fidèle à lui-même, il a répondu :

« Je veux dire, tu as interviewé Thug et lui et moi, on n'est pas différents dans la salle d'interrogatoire. »

Une phrase lourde de sens, qui compare directement leurs situations judiciaires. Un tacle frontal qui risque de ne pas passer auprès de Thugger.

Fait surprenant : Big Bank n’a pas relevé la provocation. Sa réponse ? Un simple :

« #PullUp ❗❗ »

De quoi laisser planer le doute sur une éventuelle interview explosive.

Des interviews… mais à quel prix ?

Ce n’est pas un secret, 6ix9ine monnaye ses apparitions médiatiques. Habitué des plateaux de VladTV, il aurait exigé des sommes importantes pour ses interviews. On peut donc imaginer que si discussion avec Big Bank il y a, elle ne sera pas gratuite.

Un retour déjà bruyant

Depuis sa sortie de prison, 6ix9ine est de nouveau au centre de l’attention. Entre provocations, clashs et déclarations choc, il semble déterminé à reprendre sa place dans le game… à sa manière.

Le public, lui, reste partagé : certains attendent ses sorties avec impatience, d’autres dénoncent un comportement toxique. Une chose est sûre : Tekashi sait toujours comment faire parler de lui.

Et si cette interview avec Big Bank voit le jour, elle pourrait bien offrir un nouveau moment viral dont lui seul a le secret.