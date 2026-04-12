6ix9ine affirme que la femme de Gucci Mane le trompait quand il était en prison

À peine sorti de prison, 6ix9ine refait déjà parler de lui. Le rappeur balance de lourdes accusations visant Keyshia Ka’oir, la femme de Gucci Mane.

À peine remis en liberté, 6ix9ine n’a pas perdu de temps avant de remettre le chaos dans le game. Lors d’un livestream avec Adin Ross et N3on, le rappeur new-yorkais a lâché une déclaration à propos de Gucci Mane qui fait déjà le tour des réseaux : "Pendant que Gucci Mane était incarcéré, sa femme (Keyshia Ka’oir) lui était infidèle [...] Elle ba*sait Yo Gotti". Une sortie choc, comme à l'habitude de Tekashi, qui n’hésite jamais à en remettre une couche.

Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent autour d’une supposée infidélité de Keyshia Ka’oir durant l’incarcération de Gucci Mane. En 2024 déjà, Tia Kemp avait relancé le sujet lors d’un live Instagram, affirmant avoir aperçu Ka’oir quitter un studio appartenant à Rick Ross. Des accusations rapidement par la jeune femme, qui avait répondu sans détour en niant toute implication.

Avec cette nouvelle déclaration, 6ix9ine relance une rumeur que beaucoup pensaient enterrée. Pour l’instant, ni Keyshia Ka’oir, ni Gucci Mane, ni Yo Gotti n’ont réagi publiquement... Mais connaissant l’impact de ce genre de déclarations dans le rap game américain, l'affaire devrait vitre prendre de l’ampleur dans les prochains jours. En tout cas, même après un passage en prison, 6ix9ine reste fidèle à lui-même.