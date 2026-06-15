A$AP Rocky et 50 Cent en folie dans les loges pour la victoire des Knicks en finale de NBA

50 Cent et A$AP Rocky on fêté comme il se doit la victoire des Knicks lors de la finale de NBA, face aux Spurs de Wembanyama.

On y a cru, mais c'était quand même mal embarqué, et la "logique" a été respectée : les New-York Knicks se sont imposés dans le 5ème match face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Il faut dire que les Knicks s'étaient montré conquérants dès le début de la série, et ils n'auront donc perdu qu'un seul match dans cette finale. Le Wu-Tang Clan et Method Man avaient donc raison : "Knicks in 5, what u talkin about". A croire que les new-yorkais connaissent bien leur équipe ! Et à propos de new-yorkais, il y a justement deux rappeurs qui étaient en pétard après la victoire de leur équipe : 50 Cent et A$AP Rocky.

Les deux rappeurs sont deux emblèmes de New-York, à deux époques différentes, et on le sait, les deux rappeurs sont très attachés à leur ville. A$AP Rocky a même déclaré qu'il voulait devenir maire de sa ville, un jour. Deux rappeurs très attachés à leur hood, donc, qui étaient particulièrement fiers de la victoire de leur équipe en finale de NBA. Une victoire à laquelle ils ont assisté ensemble, eux qui regardaient le match dans une espèce de loge/appartement, où ils ont bien fait la fête. Dans la vidéo, on peut voir les deux rappeurs crier de joie, Fifty s'essuyer du champagne qui a pété sur ses bras. On voit aussi qu'il y a des gouttes plein le plafond, ça a dû s'envoyer fort !

On entend même A$AP Rocky dire "mec, on n'a même pas fumé, et on a quand même déclencher le détecteur de fumée". L'ambiance devait être bouillante dans la loge, et on imagine que c'est le champagne qui a pété jusqu'au plafond qui a fait bugger le détecteur. En tout cas, ça fait plaisir de voir deux icônes de New-York célébrer ça semble, et on en profite pour féliciter les Knicks qui attendaient ce titre depuis des décennies. On en place une pour Jalen Brunsen et ses 45 points au match 5, une performance de patron. On a aussi une pensée pour Wemby, notre frenchie qui est apparu très touché par la défaite : on sait qu'il reviendra plus fort.