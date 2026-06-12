Le Wu-Tang Clan a encore marqué l'histoire avec leur show pendant la finale entre les Spurs et les Knicks

Le Wu-Tang Clan a encore un peu plus marqué l'histoire, en performant à la mi-temps du match de finale NBA opposant les New-York Knicks aux Spurs de San Antonio. Un show d'anthologie qui a marqué les joueurs et toute la ville.

On a du mal à mesurer, en France, l'impact du basketball sur la vie de tous les jours, mais aussi le lien étroit qui unit le basket avec la scène rap. Deux cultures qui ont grandi ensemble et connu une explosion mondiale au même moment, dans les années 90. Mais en ce moment, ce lien entre la ville de New-York, sa scène rap, et l'équipe NBA des New-York Knicks saute aux yeux du monde entier. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le Wu-Tang Clan a marqué l'histoire avec leur show à la mi-temps du match entre les Knicks et les Spurs.

Ce n'est un secret pour personne, à part si vous vivez dans une grotte : en ce moment on est en pleine finale NBA. Une finale qui oppose les San Antonio Spurs aux New-York Knicks, dans laquelle la franchise new-yorkaise mène 3 à 1. Notamment grâce à un match 4 légendaire, qui a vu l'équipe remonter un écart de 27 points. Et il est possible que tout ça soit dû à une bonne dose d'énergie reçue après le concert du Wu-Tang Clan à la mi-temps du match. Un show pendant lequel Method Man, RZA, GZA, Raekwon, Ghostface et toute la bande ont notamment rappé des extraits de "Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F Wit", "METHOD Man", et "C.R.E.A.M" évidemment devant une foule en délire, avant de terminer par un "Knicks in 5, what you talkin about".

Une phrase qui dit que les Knicks vont s'imposer face aux Spurs, en 5 matchs, alors qu'ils perdaient de 27 points à la mi-temps dans le match 4 : il fallait oser. Mais Method Man et ses potes ont évidemment osé, et tout cet amour de la part de véritables légendes de New-York a peut-être permis de rebooster les joueurs des Knicks, qui ont fini par s'imposer. S'ils gagnent le prochain match, ils auront accompli la théorie de Meth'. Et ici, même si on a envie de voir Wembanyama prendre sa première bague, on est quand même contents de voir les Knicks aussi en forme, eux qui n'ont pas gagné de finale depuis 1973. On imagine que s'ils gagnent, on va avoir droit à un paquet de morceaux de rap de la part des artistes new-yorkais, et rien que pour ça, on signe !