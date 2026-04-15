Le Wu-Tang Clan rentre au Rock & Roll Hall Of Fame

C'est officiel : le Wu-Tang Clan, groupe le plus incroyable de l'histoire du rap US, va rentrer au Rock & Roll Hall Of Fame, et c'est bien mérité.

Le rap US est une compétition où tout le monde veut être le meilleur, le numéro 1, et ça se traduit parfois évidemment par des rivalités, des clashs, des insultes, des tensions et parfois même des morts. Pourtant, malgré cette agressivité présente un peu partout dans le game, il y a un groupe qui semble faire l'unanimité et que personne n'a jamais clashé : le Wu-Tang Clan. Et c'est normal : ils ont quasiment réinventé les codes du rap et du hip-hop au début des années 90. Pour ça, et pour leur œuvre, ils vont être intronisés au Rock & Roll Hall Of Fame en 2026.

On en parlait à la fin du mois de février, lorsque la liste des différents nominés est tombée : le Wu-Tang Clan pouvait, comme Lauryn Hill, être honoré par la célèbre institution, qui a commencé à s'ouvrir aux autres genres il y a déjà plusieurs années avec Tupac, Kool Herc, Outkast. Mais c'est désormais officiel : le Wu-Tang a été sélectionné dans la liste des artistes qui vont rentrer au Hall Of Fame, lors de la journée du 13 avril.

Ce ne sont toutefois pas les seuls artistes hip-hop à rentrer dans ce Panthéon de la musique aux USA cette année : l'incroyable Queen Latifah ainsi que MC Lyte seront elles aussi de la partie, et accompagneront le groupe dans son intronisation. La cérémonie d'intronisation aura lieu le 14 novembre à Los Angeles, et ça risque d'être une belle soirée remplie d'émotions pours les artistes.

En attendant cette date, on vous propose de redécouvrir les clips de plusieurs classiques du WU en version explicite!