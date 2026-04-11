Le Wu-Tang Clan ressort les versions explicites des clips de tous leurs classiques !

Les versions censurées, édulcorées et les parties bipées, c'est fini pour le Wu-Tang Clan : le groupe est en train de ressortir tous ses classiques en version explicite !

Si on devait mentionner les personnalités du rap game qui ont eu la plus grosse influence dans la culture, le Wu-Tang Clan arriverait probablement très haut dans la liste. On parle de bougs qui ont révolutionné la manière de faire du son, mais aussi la façon de faire du marketing, et qui ont carrément établi des codes à respecter si vous voulez qu'on vous respecte dans le rap. Un vrai morceau d'histoire donc, auquel on va pouvoir regoûter dans sa version originale : le groupe ressort les clips de ses classiques en version explicite, c'est à dire, non censurée !

Car les vrais amateurs de rap US le savent : les Etats-Unis font peut-être partie des pays les plus pervertis au monde, et l'affaire Epstein est là pour le prouver. Pourtant, lors des années 90, presque à chaque fois qu'il y avait un "fuck", "bitch", "nigga" et ce genre de mots, le passage était censuré, plus ou moins subtilement. Un reste de puritanisme anglo-saxon, qui empêchait les kiffeurs de rap d'apprécier le son sans coupures. Mais le Wu-Tang Clan a donc décidé de ressortir, petit à petit, certains de leurs clips devenus des classiques, en version non censurée : d'abord "Protect Ya Neck", leur premier banger, puis la version "The Jump Off" sortie en 2000, et enfin, le dernier en date à l'heure où on écrit ces lignes, le menaçant "Careful (Click, Click)".

On ne sait pas s'ils comptent revisiter tous les clips de leur discographie, ou s'ils vont se contenter des morceaux les plus emblématiques. En tout cas, le Wu-Tang Clan republie ses clips sur sa chaîne Youtube, au rythme d'une vidéo par semaine, et c'est l'occasion de retrouver RZA, Method Man, U-God, Inspectah Deck et toute la clique en train de kicker comme des maîtres shaolin. Histoire de patienter en attendant la sortie de leur jeu vidéo...