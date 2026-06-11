Drake : son morceau "Shabang" explose sur les réseaux grâce à une trend étrange

On savait bien que Drake était un rappeur pour TikTok, et cette nouvelle trend autour de son morceau "Shabang", extrait de "ICEMAN", vient le confirmer.

En 2026, et depuis quelques années déjà, le succès d'une musique ou d'un album se mesure également sur les réseaux sociaux. Reels sur Instagram, vidéos TikTok, tout est comptabilisé et à chaque fois que votre morceau est diffusé, cela est notifié. Il y a même des classements des morceaux les plus diffusés sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez que votre titre devienne viral, il faut absolument réussir à apparaître sur ces plateformes. Drake, qui vient de sortir "ICEMAN" il y a moins d'un mois, y est d'ailleurs très présent en ce moment, avec cette nouvelle trend autour de son titre "Shabang".

A l'image de Soulja Boy à l'époque de "Crank That", des trends se créent désormais tous les jours sur les réseaux sociaux. Et depuis un peu plus d'une semaine, il y a donc de nombreuses vidéos qui pleuvent et dans lesquelles on peut entendre "Shabang", de Drake, extrait de son album "ICEMAN". Et dans ces vidéos, on voit des gens faire des sortes de tours de magie, avec comme objectif, bien souvent, de faire apparaître un cocktail d'un seul coup, dans leurs mains, à partir de rien.

Pas la trend la plus élaborée de l'histoire de l'humanité, mais comme les gens ont tendance à être un peu des moutons sur les réseaux sociaux, le phénomène se répand. Il faut dire que cette trend qui consiste à faire apparaître des plats ou des cocktails "comme par magie" existait déjà un peu par le passé, grâce à l'animé Jujutsu Kaisen apparemment. Mais le morceau a fait exploser cette tendance, et il faut dire que ça colle bien avec le sens du refrain : un egotrip dans lequel Drake menace quasiment ses opps de les faire disparaître s'ils viennent encore l'emmerder.

Bref, on dirait que tout doucement, "Iceman" commence à s'installer comme un phénomène culturel. A voir si ça va durer dans le temps, mais ça fait déjà presque un mois que c'est sorti, et les gens semblent toujours l'écouter en masse.