Kodak Black ne compte visiblement pas ralentir le rythme. Le rappeur de Floride vient de confirmer l’arrivée imminente d’un nouveau projet intitulé "Kodak The Blessing". Une annonce qui a surpris de nombreux fans, alors que son précédent album est encore relativement récent.

Kodak Black officialise un nouvel album

Ces derniers jours, Kodak Black a créé l'événement sur les réseaux sociaux en dévoilant le nom de son prochain opus : Kodak The Blessing. Plusieurs publications relayées par des médias spécialisés et des comptes influents du rap américain indiquent que l'album pourrait être disponible dès le 12 juin.

L'annonce a rapidement suscité l'enthousiasme de sa communauté. Malgré une actualité souvent mouvementée, le rappeur continue de maintenir une cadence impressionnante en studio. Selon les premières informations, les fans n'auront donc pas longtemps à patienter avant de découvrir ce nouveau chapitre de sa discographie.

Pour l'heure, peu de détails ont filtré concernant la tracklist ou les éventuels invités présents sur le projet. Cette discrétion alimente d'ailleurs les spéculations autour de ce que pourrait proposer l'artiste sur cet album.

Un projet attendu dans un contexte particulier

L'arrivée de Kodak The Blessing intervient quelques mois seulement après la sortie de Just Getting Started, son huitième album studio publié à l'automne 2025. Ce projet réunissait notamment des collaborations avec Chance The Rapper, Don Toliver, Gunna, Pharrell Williams et Lil Yachty.

Mais cette nouvelle sortie arrive également dans une période délicate pour Kodak Black. Ces dernières semaines, le rappeur a fait la une de plusieurs médias américains en raison de nouveaux problèmes judiciaires liés à une affaire de trafic présumé de stupéfiants. Son entourage juridique conteste toutefois les accusations portées contre lui.

Malgré ces turbulences, Kodak Black continue de miser sur la musique pour rester au premier plan. Avec Kodak The Blessing, l'artiste espère sans doute recentrer l'attention sur son travail artistique plutôt que sur les polémiques qui entourent régulièrement son nom.

Les fans attendent un nouveau coup d’éclat

Depuis l'annonce de l'album, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. Beaucoup espèrent retrouver le Kodak Black capable d'enchaîner les morceaux marquants qui ont construit sa réputation au fil des années, de "No Flockin" à "Super Gremlin".

Une chose est sûre : avec une sortie annoncée dans les prochains jours, Kodak The Blessing s'impose déjà comme l'un des projets rap américains les plus surveillés du mois de juin.