Boosie Badazz et Kodak Black : le clash vire au glauque sur fond de menaces

La tension entre les deux rappeurs atteint un point de non-retour après un échange électrique sur les réseaux sociaux, mêlant attaques personnelles et mises en garde inquiétantes.

L'escalade des tensions entre Boosie Badazz et Kodak Black vient de franchir un nouveau palier inquiétant. Alors que les deux rappeurs se livrent une guerre médiatique depuis 2023, leur récent échange sur Instagram Live a tourné aux menaces explicites, mettant en lumière la toxicité de leur relation.

Tout a basculé lorsque Boosie Badazz a publié un avertissement particulièrement sombre à l'attention du rappeur de Floride. En faisant référence aux rumeurs persistantes sur la consommation de substances de son rival, l'artiste de Louisiane a évoqué les risques liés aux produits frelatés. Une déclaration choc qui souligne la violence verbale désormais au cœur de leur différend.

Ce clash ne date pas d'hier. Le point de rupture remonte à l'année dernière, lorsque Kodak Black a collaboré avec 6ix9ine. Pour Boosie, fervent défenseur des codes de la rue, cette association avec un artiste perçu comme une "balance" était impardonnable. Depuis, les attaques personnelles se multiplient, Boosie exprimant régulièrement sa frustration face aux choix de carrière et de vie de Kodak.

De son côté, Kodak Black n'a pas tardé à répliquer en accusant Boosie d'hypocrisie. Il a notamment ciblé la vie privée de son aîné pour tenter de discréditer ses leçons de morale. Ce qui n'était au départ qu'une divergence d'opinions sur les principes du rap game s'est transformé en un conflit personnel profond, où chaque sortie sur les réseaux sociaux semble pousser les limites de l'animosité.