La dernière apparition de Kodak Black en vidéo montre le rappeur dans un état complètement ravagé à tel point qu'il inquiète tout le monde, même Boosie Badazz.

Plus les années passent, et plus l'état de Kodak Black semble préoccupant. Le rappeur de Floride continue pourtant à sortir de bons morceaux, régulièrement, même s'ils n'ont plus forcément l'impact de "Roll In Peace" ou de "Tunnel Vision", mais son état mental et physique se détériore à chaque apparition. Il y a quelques mois, tout Internet se foutait de sa gueule à cause de vidéos dans lesquelles ont le voit rapper en caleçon en plein concert. Aujourd'hui, c'est une autre vidéo dans laquelle il est complètement défoncé qui fait peur à tout le monde, même à Boosie Badazz, qui appelle à l'aide.

Il faut avouer que depuis sa dernière sortie de prison, gracié par Donald Trump, Kodak Black n'est plus le même homme. L'artiste apparaît régulièrement complètement défoncé, au-delà de ce qu'il peut contrôler, il y a même des images où il essuie ses crottes de nez sur des gens. L'avocat du rappeur affirmait, pendant sa détention, qu'il avait subi de nombreuses violences et humiliations par les matons, et on dirait bien que ça l'a fait vriller. Et cette semaine, on a droit à une vidéo du rappeur sur scène, qui ne tient littéralement pas debout, et fait des mouvements de têtes erratiques, comme un mec sous substances.

Une vidéo qui a évidemment inquiété ses fans, qui parlent de Kodak Black comme d'une pancarte anti-drogue ambulante : regardez dans quel état vous finissez après... Même Boosie Badazz, avec qui Kodak Black a eu un passif pas toujours apaisé, a de la peine pour le rappeur, au point d'appeler à l'aide dans les commentaires sous la vidéo. On espère que quelqu'un va réussir à le faire sortir de tout ça...