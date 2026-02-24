Future dévoile un extrait de son nouvel album, ça s'annonce très solide

Alors que Future s'apprête à sortir son nouvel album, un extrait vient d'être publié par l'artiste, et visiblement, ça met tout le monde d'accord.

Le véritable king d'Atlanta, Future, s'apprête à vivre une année 2026 de folie. Car oui, c'est bien lui le king d'Atlanta, puisque Young Thug semble avoir perdu ce statut pour le moment, à cause de ses conversations téléphoniques suspectes en prison. Et du côté des anciens, que ce soit T.I., Young Jeezy ou Gucci Mane, ils ne sont plus au top. Alors que Pluto s'apprête à sortir un nouvel album, annoncé la semaine dernière, il vient de publier un extrait d'un nouveau morceau, qui est tout simplement une dinguerie.

Future va passer en Europe cet été, lui qui est programmé au festival les Ardentes pour le 4 juillet. Et sur scène, il a de quoi mettre le feu, il le prouve une fois de plus avec la sortie de ce nouvel extrait de son futur album. On ne connait ni le titre officiel de l'album, ni le titre du morceau ("Styrofoam", peut-être ?), mais ce qu'on sait, c'est que la chanson a tout pour devenir un banger. Un titre de trap 100% Atlanta, avec des influences qui semblent indiquer un retour aux sources, à l'époque de sa mixtape "56 Nights", avec de grosses instrus bien lourdes, bien menaçantes.

Bref, le Future qu'on aime, pas celui qui s'était un peu trop concentré sur la recherche du tube après le carton de "Mask Off". On ne sait toujours pas quand l'album doit sortir, cependant, on imagine que ça ne devrait pas tarder et que la sortie sera programmée avant que Future ne se mette à multiplier les concerts cet été. A$AP Rocky, J. Cole, Kanye West, Travis Scott, et maintenant Future : après une année 2025 bien morose, le rap US semble se réveiller et ce n'est pas pour nous déplaire !