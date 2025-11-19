Aya Nakamura, Future et les Black Eyed Peas à l'affiche des Ardentes 2026

Le festival Les Ardentes nous prépare encore du très sale pour l'année 2026, avec de grosses stars au programme.

En 2025, on aura eu une édition 2025 des Ardentes assez mémorable. Si le festival Belge est devenu vraiment incontournable pour les fans de rap depuis une dizaine d'années, chaque édition amène son lot de surprises. On aura notamment vu Tayc annoncer qu'il arrêtait sa carrière, mais aussi des scènes lunaires, comme le fait de voir le streamer Anyme participer à un concert. Evidemment, on a eu des gros shows rap, avec du Vald, du Damso, du Kaaris. Visiblement, en 2026, on devrait aussi avoir droit à du grand spectacle, grâce à Future, Aya Nakamura ou encore les Black Eyed Peas.

Les premiers noms de la programmation du festival sont tombés, et franchement, ça fait envie. Les Ardentes se dérouleront du 2 au 5 juillet 2026, à côté de Liège, les vrais savent, et trois artiste sont pour l'instant été annoncés. Franchement, c'est du lourd : le vendredi 3 juillet, les fans auront droit à un concert d'Aya Nakamura, mais aussi des Black Eyed Peas, le groupe mythique qui a fourni tant de gros tubes au rap au début des années 2000 ("Where Is The Love", "Pump It", "Shut Up", "Let's Get It Started",...).

Et le samedi 4 juillet, c'est monsieur Future, le king d'Atlanta, qui va venir enflammer la scène du festival. On imagine qu'il sera sur la grande scène principale, même si rien n'a encore été annoncé à ce niveau. Ce qu'on sait également, c'est que la première salve de vente de tickets aura lieu cette semaine : la billetterie ouvrira ses portes le 21 novembre à 11h. Et vu comment ça part vite chaque année, on vous conseille d'être vifs si vous êtes intéressés.