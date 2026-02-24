Aya Nakamura qualifiée "d'énorme chanteuse malienne" sur CNews

Enième dérapage raciste, et grossophobe sur CNews, où un intervenant s'en est pris à Aya Nakamura avec des termes abjects.

Le racisme est revenu à la mode en France. S'il n'avait jamais vraiment disparu, il fait un incroyable retour en force depuis quelques années maintenant, bien aidé par certains politiciens, ainsi que des chaînes "d'information" comme CNews où la parole xénophobe se libère de plus en plus. Et parmi les artistes qui sont le plus visés par ce genre de propos, Aya Nakamura arrive en tête, parce qu'elle a une grande notoriété, elle qui a notamment participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'artiste vient d'être qualifiée à l'antenne "d'énorme chanteuse malienne" par un chroniqueur.

C'est devenu une habitude pour la chaîne du groupe Bolloré, qui a compris que pour faire le buzz, il fallait constamment faire dans la surenchère, avec une préférence pour la surenchère raciste ou xénophobe, puisque ce sont deux aspects qui semblent caractériser ses téléspectateurs. CNews a franchi un pas de plus dans la course à la polémique : lors d'une émission de Pascal Praud qui a eu lieu hier matin (23 février), l'écrivain Richard Millet a décrit Aya Nakamura avec les termes suivants : "chanteuse énorme malienne". Un dérapage à la fois grossophobe et xénophobe, ramenant Aya à ses origines une fois de plus, à l'occasion d'une comparaison douteuse entre la cérémonie de clôture des JO d'hier 2026, et la cérémonie d'ouverture des JO d'été en 2024, où la prestation de la chanteuse avait fait beaucoup réagir.

🇫🇷 FLASH | L’écrivain Richard Millet, à propos d’Aya Nakamura, ce matin sur CNEWS : "Je préfère La Traviata à cette énorme chanteuse malienne qui chantait devant l’Académie française".pic.twitter.com/YU1MXwtujy — AlertesInfos (@AlertesInfos) February 23, 2026

Evidemment, on a peu de mots pour signifier le dégoût que nous inspire ce genre de propos, même si on n'est pas vraiment étonnés de la part de CNews et des gens invités à prendre la parole sur cette chaîne. Pascal Praud a beau émettre quelques grognements de protestation, rien n'est fait pour empêcher ces dérapages qui sont toujours aussi fréquents. De la remarque complètement lunaire d'Elisabeth Levy qui déclare que Pascal Praud "aime Maître Gims" (quel est le rapport ? c'est lié à la couleur de peau?), à l'excuse de "son nom m'échappait" pour justifier de qualifier Aya Nakamura de "chanteuse énorme malienne", il n'y a rien qui va, avec du racisme qui se mélange à la grossophobie, un portrait finalement assez fidèle de ce qui se passe sur cette chaîne.

Une fois de plus, ça va faire rire les fafs, l'ARCOM va "sanctionner", et il ne va rien se passer de plus. Pourtant, dans la loi française, les propos racistes tenus en public peuvent aller chercher jusqu'à un an de prison ferme...