Aya Nakamura : l'entourage de Brigitte Macron aurait tout fait pour annuler sa prestation aux Jeux Olympiques 2024

C'est l'entourage de la première dame qui aurait apparemment fait fuiter des fausses informations autour de la participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture.

Les Jeux Olympiques sont terminés depuis maintenant plus d'un an, mais on n'a visiblement pas encore fini de révéler tous les mystères qui ont entouré l'évènement. Vous vous souvenez probablement de la prestation d'Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, lorsque la chanteuse a interprété son titre "Djadja" avec la Garde Républicaine. Cette prestation a failli ne jamais avoir lieu : des proches de Brigitte Macron ont apparemment tout mis en œuvre pour faire annuler sa participation.

C'est encore une fois dans le livre "L'Empire" qu'on apprend cette histoire un peu folle. Le bouquin de Paul Deutschmann, Simon Piel et Joan Tilouine a notamment fait pas mal de révélations sur Maes, sur Werenoi, mais aussi sur Aya Nakamura aux JO. Le livre explique que plusieurs personnes proches du sommet du pouvoir, des proches de Brigitte Macron notamment, ont fait fuiter des informations fausses sur la prestation d'Aya aux JO, comme quoi elle allait chanter Edith Piaf, ce qui n'est finalement pas arrivé.

🚨🇫🇷🎤 ALERTE INFO | Ce seraient des proches de Brigitte Macron qui auraient RÉVÉLÉ à la presse la participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris… dans le but de faire ANNULER SA VENUE.



En cause : bien qu’elle soit la chanteuse francophone la plus… pic.twitter.com/NyZLf71vmZ — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 3, 2025

Car l'entourage de la Première Dame estimait qu'Aya était trop "clivante" et pas assez convenable pour l'évènement si prestigieux, et auraient apparemment préféré que Gims soit choisi à sa place. Ils ont donc fait fuiter les fausses informations sur le fait qu'elle chante Piaf, pour susciter le rejet de la part de la population, ce qui a d'ailleurs bien fonctionné avec des polémiques sur les plateaux télé à l'époque.

Mais l'équipe artistique dirigée par Thomas Jolly a fait le forcing, et finalement, on dirait bien qu'ils ont eu raison : cette cérémonie d'ouverture était plutôt réussie dans l'ensemble, notamment la prestation d'Aya Nakamura. La chanteuse a même fini par être invitée par Brigitte Macron elle-même à participer à l'opération Pièces Jaunes en 2025. On peut dire qu'elle a mis tout le monde d'accord !