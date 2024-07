Aya Nakamura : ses streams explosent après la cérémonie d’ouverture des JO

Notamment à l'international.

On ne pensait pas que cela était possible pour la reine de France tellement son volume de streams était important, mais la prestation d'Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris ce vendredi 26 juillet a clairement boosté la musique de l'interprète de "Pookie". En effet, selon le décompte de Ventes Rap, les titres d'Aya ont explosé à l'étranger et ses streams suivent, évidemment, la même courbe. Un exemple de plus que sa musique va bien plus loin que l'Hexagone et que, surtout, le symbole de voir cette artiste issue des quartiers chanter avec la garde républicaine a eu un impact fort et immédiatement. Symboliquement bien sûr (coucou les électeurs du RN...) mais aussi musicalement et ça, on s'y attendait peut-être un peu moins...

Le compte Twitter Ventes Rap explique donc que :

📈 Après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les streams d'Aya Nakamura explosent mondialement. Sur la journée du 27 juillet, les streams Spotify d'Aya Nakamura ont augmenté de 36% en France et de 40% à l'international.

📈 Après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les streams d'Aya Nakamura explosent mondialement.



Sur la journée du 27 juillet, les streams Spotify d'Aya Nakamura ont augmenté de 36% en France et de 40% à l'international.pic.twitter.com/XUPg1KNpco — Ventes Rap (@VentesFRap) July 28, 2024

Mais les streams d' Aya Nakamura n'ont pas explosé simplement à l'étranger. Toujours selon @VentesFRap, le passage de la chanteuse durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a également eu un impact en France.

📊 La prestation de l'artiste avec la Garde républicaine permet à « Pookie » et « Djadja » de revenir au Top France. Sur la même journée, elle reprend également la tête du Top Artistes France de la plateforme.

📊 La prestation de l'artiste avec la Garde républicaine permet à « Pookie » et « Djadja » de revenir au Top France.



Sur la même journée, elle reprend également la tête du Top Artistes France de la plateforme. pic.twitter.com/Ba8cSuAkTy — Ventes Rap (@VentesFRap) July 28, 2024

Enfin, on retiendra surtout le symbole et, franchement, on ne saurait dire mieux que nos camarades de @raplume à qui on va donc laisser le mot de la fin.

La prestation que vient de proposer Aya. Le rayonnement français aux yeux du monde. Que les racistes se noient dans leurs larmes.