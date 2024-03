Aya Nakamura devrait chanter “L’hymne à l’amour” aux JO

Les héritières d'Edith Piaf prennent la parole.

Les rumeurs autour de la participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques semblent se confirmer. Alors que la polémique a fait rage, les héritières d'Edith Piaf donnent leur avis sur la question. Une récente interview laisse aussi penser qu'Aya Nakamura sera bien présente le 26 juillet.

Entre insultes et acharnement, Aya Nakamura a vécu une véritable vague de racisme après sa rencontre avec Emmanuel Macron. Un rendez-vous dans le cadre d'une hypothétique cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques menée par la chanteuse française aux Jeux Olympiques. Après la publication d'une banderole raciste où il est écrit "Y’a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako", la polémique a fait rage. Du côté de l'extrême-droite, ils se sont tous mobilisés pour empêcher la venue de l'interprète de "Hypé" pour chanter Edith Piaf. Une enquête a depuis été ouverte suite à un signalement de la Licra. Alors que rien n'est pour l'instant confirmé, les héritières de la mythique artiste française décédée en 1963 s'expriment à leur tour sur le sujet. Interrogées par Le Parisien, Catherine Glavas et sa sœur Christie Laume racontent : "J'ai reçu une demande des éditions Raoul Breton pour utiliser 'L'Hymne à l'amour', révèlent-elles. Ils gèrent les droits de cette chanson coécrite par Édith et m'ont demandé mon accord pour l'utiliser gratuitement avec une nouvelle orchestration et une chanteuse".

Les deux soeurs n'ont pas eu l'opportunité d'obtenir le nom de cette chanteuse, mais cette déclaration tend à confirmer les rumeurs. Catherine Glavas poursuit : "J'ai évidemment accepté, c'est tellement magnifique d'ouvrir les JO de Paris avec Édith. Cela m'émeut beaucoup". Concernant Aya Nakamura, elle ajoute : "C'est le président qui l'a choisie. C'est certainement qu'elle a du talent. Elle a aussi beaucoup de succès dans le monde. Mais je ne la connais pas". De son côté, Christie Laume a pris le temps d'écouter quelques titres de l'artiste française la plus écoutée à l'international : "Elle est jolie, elle a une jolie voix et un style, confie-t-elle. Édith aimait les filles avec de la personnalité et était très concernée par l'international. Je suis très ouverte et je pense que c'est une idée intéressante. C'est une bonne idée du président français de vouloir montrer cela." De quoi faire taire les mauvaises langues.