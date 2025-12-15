Booba a décidé de continuer le pressing sur Aya Nakamura et Niska, en ressortant l'historie de violences conjugales entre les deux stars.

Le sujet avait été quasiment complètement absent du rap français depuis plus de 30 ans, mais on dirait bien que les violences conjugales commencent à se faire une place dans le game ces dernières années. La faute aux nombreuses affaires qui touchent certains rappeurs, ce qui oblige le public et les médias à regarder la réalité en face. Et Booba a décidé d'aborder le sujet à sa manière, en se demandant pourquoi certains artistes n'étaient pas boycottés alors que d'autres si. Cette semaine, il est allé encore plus loin, en attaquant frontalement Aya Nakamura et Niska.

Quel est le rapport entre Aya Nakamura, Niska, et les violences conjugales ? Les deux artistes sont des "ex", qui se fréquentaient bien avant qu'Aya ne devienne la star qu'elle est aujourd'hui, et cette relation a visiblement été marquée par des faits de violences, même si ça n'a jamais été porté devant la justice. Et Booba a donc décidé de se saisir de l'occasion pour attaquer Niska, qu'il insulte depuis plus années désormais, et Aya Nakamura, avec laquelle il est en clash depuis quelques temps, en repostant notamment une vidéo dans laquelle la chanteuse parle de ses goûts en matière d'hommes, qu'elle préfère grands pour qu'ils la grondent (de ce qu'on comprend).

C’est ça qu’y t’as dit Niska avant de te mettre une patate dans l’œil : “Eh j’t’ai dis quoi eh eh… Paf!!!” Tu veux faire la féministe porte tes couilles et aide les femmes à se débarrasser des lâches de son espèce au lieu de te cacher derrière ta fausse image de Queen fabriquée par tes maîtres pour gonfler ton égo puant et mieux t’exploiter. Commence par avoir le courage d’identifier ces lâches ( comme l’ex d’RK ) et peut être qu’un jour on t’appellera la Queen de quelque chose. En attendant t’es une tricheuse médiocre autoproclamée numéro 1 avec ZÉRO son dans le top 50 et même la honte ne se souvient pas de toi. Demande toi pourquoi j’ose parler de tout ça et commence à te poser les bonnes questions…. N’oublie pas que je connais les personnes qui t’ont fait, mais aussi ton mari et n’oubli pas qui je suis et la couleur de mon drapeau.

Pas très classe de la part de Booba, de s'en prendre à la victime de violences plutôt qu'à l'auteur, ceci dit le fait de mentionner aussi Niska en le décrivant dans un rôle de mec violent n'est pas très valorisant. Et le fait d'appeler Aya Nakamura à prendre la parole sur ce sujet peut en effet être salutaire pour les autres femmes victimes de violences conjugales, en leur donnant du courage, en montrant l'exemple. Cependant, pas sûr que ce soit à un mec de mettre la pression publiquement, via les réseaux sociaux, à une femme victime de violences conjugales pour qu'elle s'engage dans cette lutte.