Kodak Black encore dans la controverse : Il se cure le nez et s'essuie sur une femme !

Encore un bad buzz pour le rappeur...

Et dire que ce mec était l’un des rappeurs les plus talentueux de ces dernières années… Aujourd’hui, Kodak Black fait davantage parler de lui pour ses dérapages que pour sa musique. Un constat alarmant pour un artiste qui, autrefois, semblait destiné à marquer l’histoire du rap US.

Depuis plusieurs mois, les polémiques s’enchaînent. Tout a commencé avec un live complètement lunaire en compagnie du streamer Kai Cenat, durant lequel Kodak apparaissait totalement étrange, certains allant jusqu’à penser qu’il était sous l’emprise de drogues. Peu après, une autre séquence a circulé : le rappeur mangeant du poulet, debout au milieu de la route, dans une attitude pour le moins déroutante.

Mais ce n’est pas tout. Dans une autre déclaration hallucinante, Kodak a affirmé avoir la phobie des nains, ce qui a évidemment suscité l’incompréhension et l’indignation sur les réseaux sociaux.

Alors qu’on pensait que les choses allaient enfin s’arranger, Kodak ayant annoncé être sobre depuis quelques semaines, le répit aura été de courte durée. Ce week-end, une nouvelle vidéo choc a fait surface : on y voit Kodak Black dans un état visiblement altéré, les yeux perdus et le corps instable. Mais le moment le plus choquant reste celui où il se cure le nez en pleine boîte de nuit, avant de s’essuyer sur les cheveux d’une femme qui se trouvait à ses côtés.

Une séquence d’une violence symbolique terrible, qui a naturellement fait le tour des réseaux. Entre gêne, incompréhension et colère, les internautes n’ont pas manqué de pointer du doigt le manque total de respect du rappeur envers cette femme, et plus généralement son comportement de plus en plus inquiétant.

Avec cette nouvelle polémique, la carrière de Kodak Black semble s’enfoncer un peu plus dans la dérive. À ce stade, on ne peut qu’espérer une vraie prise de conscience de sa part. Car s’il ne se ressaisit pas rapidement, le rap pourrait bien perdre un de ses anciens espoirs les plus brillants.