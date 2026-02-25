Nipsey Hussle honoré par la ville de Los Angeles avec un carrefour à son nom

Le croisement entre le boulevard de Crenshaw et l'avenue Saulson portera désormais le nom de Nipsey Hussle.

Le 31 mars 2019, le rap US perdait un de ses meilleurs ambassadeurs en la personne de Nipsey Hussle. Le rappeur s'est fait assassiné par dix coups de feu tirés par un seul individu, qui l'a également frappé au sol, et la justice conclura qu'il s'agissait probablement d'un règlement de compte personnel entre les deux individus. Véritable emblème du rap West Coast, sa mort avait vivement fait réagir le game, et c'est aujourd'hui la ville de Los Angeles qui lui rend hommage avec un carrefour à son nom.

En effet, plusieurs médias américains ont annoncé la nouvelle : la ville de Los Angeles va renommer le croisement du Crenshaw Boulevard, lieu emblématique lié au gangsta rap de LA, et de la Slauson Avenue, en l'appelant désormais le "Nispey Hussle Square". La cérémonie d'inauguration aura lieu ce samedi 28 février à partir de 10 heures du matin. Un bel hommage de la part de la ville, qui reste une des deux capitales mondiales du rap, avec des artistes qui ont inspiré le monde entier.

En ce qui concerne Nipsey Hussle, il a passé des années en mode "confidentiel", le secret le mieux gardé du rap West Coast en quelques sortes. Avant d'exploser aux yeux du grand public, et d'avoir même une vraie exposition mondiale, grâce à la sortie de "Victory Lap", son excellent album de 2018. Le rappeur est décédé à 33 ans alors qu'il était en pleine ascension, il n'avait jamais eu autant de buzz auparavant, il a même été nommé aux Grammy Awards avec ce projet. D'un autre côté, il était aussi très impliqué auprès de sa communauté, des gens de sa ville, et était également membre des Rollin' 60s Neighborhood Crips. On aurait aimé voir autant d'hommages au rappeur de son vivant, mais ce qui est sûr, c'est qu'aux States, cette coutume de rendre hommage aux rappeurs, on aime beaucoup.

En espérant que ça donne des idées à nos politiciens français !