Alors que de nouvelles images de violences policières font en ce moment le tour du web, certains rappeurs ont décidé de dénoncer les agissements des forces de l'ordre à Noisiel.

C'est malheureusement devenu une sorte de routine en France : régulièrement, des images de policiers en train de commettre des actes de violence dans des contextes discutables font le tour du web, alimentant le ressentiment vis à vis de la police. Ces violences policières ont toujours été un cheval de bataille du rap français, et du rap en général, depuis "Police" de NTM jusqu'à "Fuck le 17" de 13Block. Et cette semaine, c'est à Noisiel, dans le 77, que des agents se sont déchaînés sur des riverains, provoquant de vives réactions jusque dans le rap FR.

On va commencer par rappeler les faits : après des interpellations liées au trafic de stupéfiants, les locaux de la police municipale de Noisiel ont apparemment été pris pour cible (source : France Info), le soir du lundi 16 mars. Quelques affrontements ont visiblement eu lieu avec les forces de l'ordre, qui ont décidé d'interpeller plusieurs personnes, personnes que la police pensait probablement liées aux dégradations. L'une de ces interpellations a été filmée, et on peut dire qu'elle était particulièrement violente. Dans la vidéo qui a fait le tour du web, on peut entendre des policiers hurler dans la rue :

Allez ! Allez ! Vous voulez jouer, on va vous enculer, vous allez voir ! [...] Je m'en fous, vous êtes tous liés, tous.

Ils mettent ensuite en joue quelqu'un hors du champ de la caméra, (on entend aussi un bruit de détonation), puis on peut les voir prendre en chasse des gens qui traversaient la rue. D'abord, ils ordonnent à l'une des personne de "se casser", puis de courir, avant de finalement poursuivre l'une d'entre elles. La personne finira par être mise en joue, à hauteur de visage, au LBD-40, plaquée au sol, insultée et frappée à de nombreuses reprises alors qu'une grenade lacrymogène éclate à côté de son visage. Il sera ensuite menotté et traîné au sol.

Evidemment, les images ont donc fait le tour du web, avec cette intervention gérée n'importe comment par les forces de l'ordre, à base de hurlements désordonnés, d'armes non létales pointées vers les visages (extrêmement dangereux), d'insultes et d'attitude ouvertement violente et menaçante. L'IGPN a d'ailleurs été saisie du dossier, et plusieurs rappeurs ont réagi ou repartagé l'extrait vidéo. A commencer par Fianso, qui a repartagé l'extrait vidéo, mais surtout G-Kill, légendaire membre des 2 Bal, le groupe historique du 77, qui a ajouté en légende :

Voilà les cailleras en bleu. Vive la France ! Ca s'est passé hier dans mon 77 à Noisiel au 43 cour des roches ! Force à Favel et à l'autre petit frère aussi. Les témoins, à vous de jouer. Quand à la justice...

On verra effectivement les suites que l'IGPN décide de donner à cette affaire, car les faits sont flagrants dans la vidéo. Mais bon, on sait comment ça se passe...