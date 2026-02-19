Sofiane aka Fianso vient de confirmer officiellement que l'émission "Rentre dans le cercle" serait bien de retour en 2026, et en vérité, ça recommence même dans très peu de temps !

2026 va être une année très particulière pour Fianso, mais aussi pour les nombreux fans qui l'ont suivi toute sa carrière. Une carrière assez longue, débutée dans les années 2000, avec un succès qui n'était pas forcément au rendez-vous, avant de finalement faire péter le score à partir de 2016/2017 avec ses freestyles "JeSuisPasséChezSo". Cette année, il va faire ses adieux au rap français avec un dernier concert à l'Accor Arena. Mais avant ça, il compte bien faire revenir son émission "Rentre Dans Le Cercle", et il vient d'ailleurs d'annoncer la date de ce retour !

"Rentre Dans Le Cercle" est une émission mythique de freestyles, où les grosses têtes se mélangeaient aux rappeurs émergeants, dans une ambiance de pure compétition. Clairement une des meilleures choses arrivées au rap dans ces années là. Après avoir dans un premier temps teasé le retour de l'émission, Fianso a officiellement dévoilé la date de ce come-back, lors d'une interview pour une radio concurrente :

Aucune marche arrière ! Rentre dans le cercle redémarre la diffusion à partir du mois d'avril.

Nous voilà fixés pour la date de retour. Quant au contenu, Fianso a là aussi annoncé de grandes choses, en disant notamment qu'il comptait "faire voyager" l'émission (peut-être à l'étranger ?), mais aussi produire un disque avec les couplets qui ont été rappés sur "Rentre Dans Le Cercle". Bref, un projet qui s'annonce encore plus ambitieux que lors des premières saisons, on fait confiance à Fianso pour mener tout ça à bien.

De son côté, le kickeur du 93 a également annoncé qu'il allait sortir un "tout dernier morceau" pour clôturer sa carrière, "Lettre à un vieux rappeur", une réponse à son célèbre morceau classique, "Lettre à un jeune rappeur", écrit au début de sa carrière.