Fianso officialise le retour de "Rentre dans le Cercle" pour une ultime saison en 2026 !

Après plusieurs années d’absence, l'émission iconique "Rentre dans le Cercle" fera son grand retour cette année. Fianso l’a confirmé lui-même à travers les réseaux sociaux.

Le concept rap devenu culte, Rentre dans le Cercle, revient officiellement en 2026 pour une dernière saison ! C’est Fianso lui-même qui a annoncé la nouvelle à Naskid, beatmaker et streameur, sous un Réel Instagram. Dans les commentaires, Naskid lui a demandé : "Omg, retour de Rentre dans le Cercle cette année ?". Fianso a répondu simplement : "Oui. La dernière.", relançant grandement les rumeurs à propos d'un retour de l'émission emblématique.

Et s'il y a avait encore des doutes Fianso a confirmé l’info hier sur Instagram, en partageant en story un clip de Naskid, évoquant cet échange. Le rappeur de 39 ans a ensuite tagué Rentre dans le Cercle et le beatmaker, signe que le show fera son comeback après plusieurs années d’absence. Les fans peuvent donc se préparer à retrouver le format qui a fait émerger plusieurs talents du game actuel.

De nombreux artistes aujourd’hui bien implantés sur la scène rap FR sont passés par Rentre dans le Cercle, qui reste un véritable tremplin pour les nouvelles générations. Avec ce retour annoncé par Fianso, le show pourrait bien relancer la machine et révéler les prochaines pépites du rap hexagonal en 2026.