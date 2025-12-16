Fianso annonce le tout dernier morceau de sa carrière, "Lettre à un vieux rappeur"

C'est bientôt l'heure de dire adieu à Fianso, et c'est clairement une page qui v ase tourner dans le rap français.

Parmi les noms qui auront le plus marqué le rap game français ces dix dernières années, on trouve évidemment le nom de Fianso. Et il n'y a aucun débat possible sur le sujet : il fait partie de ces artistes qui ont remis le kickage au goût du jour, le tout avec un parcours hors norme. "90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu", comme il le rappait si bien lui-même sur "Contrôle". Mais l'heure est venue pour le boss d'Affranchis Music, de dire adieu au game, en annonçant le tout dernier morceau de sa carrière.

Fianso reste un personnage atypique, et c'est pour ça que pour le premier épisode de l'émission "Midi Minuit" produite par France TV Slash, ils ont décidé de suivre le rappeur pendant 12 heures, histoire de voir à quoi ressemble son quotidien. Et lors de cette émission, l'ancien rappeur devenu chef de label, puis acteur, a lâché une bombe : il prépare le tout dernier morceau de sa carrière, qui sortira avant son concert à l'Accor Arena, prévu pour novembre 2026.

Et le titre de ce morceau va parler aux amoureux du rap français : "Lettre à un vieux rappeur", un titre qui va sûrement rappeler de très bons souvenirs à ceux qui ont été bercés par "Lettre à un jeune rappeur" en 2013. Il s'agit d'un des sons les plus marquants de la carrière de Fianso, et on imagine qu'il va soigner sa sortie et que ce nouveau morceau va lui aussi être une masterclass, en tout cas on l'espère.

Car ce serait dommage d'abîmer l'héritage du rappeur du Blanc-Mesnil, qui est impeccable jusqu'ici, avec beaucoup de succès à son actif. Il est un des rappeurs qui a le plus contribué à faire connaître le rap game aux gens, à travers ses émissions "Rentre dans le Cercle" et ses prises de paroles toujours intéressantes, a fait épter pas mal de rappeur, bref, ça mérite un "final" de grande qualité pour Fianso. Rendez-vous à l'Accor Arena le 12 novembre pour célébrer ce parcours de fou !