La Fouine et Sofiane mettent le feu au rap game avec "Van Dijk"

La connexion entre Fianso et Fouiny va mettre tout le monde d'accord.

Toutes les semaines, on a droit à pas mal de sorties dans le rap français mais malheureusement, dans le lot, il y a beaucoup de choses moyennes, qui ne marquent pas les esprits et qui ne dureront pas. On était donc très hypés quand il y a quelques semaines, La Fouine, Sofiane, Heuss l'Enfoiré, Guizmo et Still Fresh se sont retrouvés, probablement pour un projet musical. On ne sait pas exactement de quoi il en retourne, mais ce qui est sûr, c'est que La Fouine et Fianso viennent de sortir el clip de "Van Dijk", et c'est une boucherie.

Au vu du niveau qu'il a affiché depuis 15 ans, on guette chaque apparition de Sofiane avec un micro, et à chaque fois, on n'est pas déçus. Aujourd'hui encore, Fianso a honoré le blason, et La Fouine s'est lui aussi montré à son meilleur niveau, ça fait vraiment plaisir de revoir deux anciens aussi en forme. Le morceau est rempli de refs, dès le début (le plus dur c'était Van Dijk), jusqu'à la fin du couplet de Fianso (s/o Shakespeare), ça découpe dans tous les sens, y a même une petite dédicace à Delormeau (il risque de ne pas apprécier) dans le couplet de La Fouine.

Dans le clip, on aperçoit Guizmo, mais la caméra bouge beaucoup et c'est difficile de reconnaître toutes les têtes. On espère que ça annonce du lourd avec Guiz la banquise, qui est en feu lui aussi en ce moment. Clairement, le feat qu'on n'attendait pas et qui fait plaisir. Quant à la question que vont se poser les twittos, à savoir "qui a mangé qui", ici on penche un peu plus du côté de Sofiane, mais vraiment, le morceau dans son ensemble est validé. Merci aux tauliers pour la séance de découpage.