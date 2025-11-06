Guizmo en conférence de presse, il nous parle des "Fardeaux du Renard"

Guizmo a un paquet de sacs à vider et comme souvent, il a décidé de le faire sur l'instru.

Guizmo est bouillant en ce moment il nous dévoile des morceaux régulièrement, après une pause assez longue. Ca fait plaisir de le revoir aussi en forme, et on le retrouve cette semaine avec le clip de "Fardeaux du Renard" dans lequel, comme souvent, il se livre à cœur ouvert sur tout ce qu'il a dû traverser ces dernières années. Mais cette fois, au-delà de parler de sa vie, il se livre aussi beaucoup sur sa carrière de rappeur. Visiblement, il est assez remonté contre ses anciens collaborateurs et son ancien label. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir la vidéo, dans laquelle Guizmo apparaît en mode "conférence de presse", avec pas mal de choses à dire, et on sent aussi son envie d'aller vers quelque chose de plus positif dans sa musique. Le Renard est à suivre attentivement dans les prochaines semaines !

Tags :
rap-fr nouveaute clip guizmo sortie fardeaux-du-renard
