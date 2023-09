Nipsey Hussle : une docu-série sur son meurtre

Quelques mois après la condamnation du coupable.

Voilà déjà plus de 4 ans que Nipsey Hussle nous a quitté, froidement assassiné devant son magasin de vêtements à Los Angeles. En février dernier, son meurtrier, Eric Holder Jr. était condamné à 60 ans de prison ferme, huit mois après avoir été reconnu coupable par le jury. Une affaire qui sera prochainement à retrouver à la télévision américaine, puisqu'après un film produit par LeBron James, c'est une série-docu qui vient d'être annoncée. Intitulée "Behind the Crimes", elle reviendra sur "le procès pour meurtre et l'histoire de l'icône du rap et légende de la rue Nipsey Hussle". Une première bande-annonce a même été dévoilée et semble réserver des images et témoignages inédits.

Si la sortie de ce documentaire est annoncée pour la plateforme américaine Tubi, aucune information sur une éventuelle diffusion européenne n'a été précisé. Il semblerait en revanche que d'autres épisodes consacrés à d'autres affaires marquantes soient prévus par la chaîne, comme le laisse entendre la description de la série.

"La série plonge profondément dans le fonctionnement interne du système judiciare avec des affaires captivantes qui donnent aux téléspectacteurs un accès non filtré à des images d'affaires réelles."

Décédé à seulement 33 ans, Nipsey a laissé derrière lui deux enfants et sa petite-amie Lauren London. Cette dernière rendait récemment un nouvel hommage au rappeur sur les réseaux sociaux, le jour où il aurait du fêter ses 38 ans.