Nipsey Hussle : la bande-annonce d'un documentaire dévoilée

Les premières images du film produit par LeBron James sont disponibles.

SpringHill Films, la société de production de LeBron James s'est associée à Maverick Carter et à Marathon Films pour produire une docu-série sur le regretté Nipsey Hussle. Le film comprendra des images inédites de Nip, ainsi que des interviews de plus de 50 collaborateurs, dont Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Diddy et la partenaire de longue date de Nipsey, Lauren London. Une première bande-annonce vient d'être dévoilée.