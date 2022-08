Nipsey Hussle a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Et le 15 août est devenu le Nipsey Hussle Day à Los Angeles.

La mort de Nipsey Hussle est encore fraîche dans les mémoires et elle a durablement marqué les esprits, suffisamment en tout cas pour que le rappeur continue de recevoir des honneurs. Alors, comme c'était prévu et après une station de métro à son nom à Los Angeles, il a reçu son étoile sur le fameux Hollywood Walk of Fame le jour de ce qui aurait dû être son 37e anniversaire. De plus, la municipalité de la ville a annoncé que le 15 août serait désormais la Journée Nipsey Hussle. Le rappeur est devenu 2 729e étoile dans la catégorie musique. Et, à un moment de la cérémonie, les participants se sont mis à chanter pour souhaiter un joyeux anniversaire au MC disparu. Parmi les personnalités présentes durant cet événement figuraient Big Boi, Isaiah Thomas, Roddy Ricch, Russell Westbrook, YG et Lauren London. Cette dernière s'est également adressée à la foule, affirmant que Nipsey "aurait été honoré" par ce moment spécial.

"Je pense qu'il aurait voulu que le monde se souvienne que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs sans vous y engager à fond. Cela ne signifie pas oublier d'où vous venez, mais cela nécessite de connaître la réalité dans laquelle vous évoluez et le pouvoir que vous avez de changer cette réalité pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, chaque fois que vous êtes à Los Angeles et que vous voyez cette étoile, j'espère que cela vous encouragera à rompre avec tout ce qui pourrait vous retenir et à courir votre marathon jusqu'à ce que Dieu dise que vous êtes arrivés."

Plus tard dans la cérémonie, Marqueece Harris-Dawson – qui représente une région comprenant Crenshaw et Slauson au conseil municipal de Los Angeles – a dévoilé une proclamation faisant du 15 août la journée Nipsey Hussle dans la ville. Une copie du document a également été présentée à la famille de Nipsey.