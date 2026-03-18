Jay-Z de retour avec The Roots pour une performance unique, bientôt l'album ?

Alors que Jay-Z s'est montré très actif ces dernières semaines, et qu'il vient d'annoncer un concert avec The Roots, les rumeurs autour d'un nouvel album deviennent de plus en plus insistantes.

Qu'on l'aime ou non, Jay-Z reste une des plus grandes légendes de l'histoire du rap US. Certes, dernièrement son image a été ternie, notamment à cause de ses liens avec Diddy ou de sa présence dans les fichiers Epstein, mais il reste l'un des rappeurs les plus marquants de ces 30 dernières années. Businessman accompli, mais surtout, kickeur d'exception, chacun de ses faits et gestes est scruté et justement : alors qu'il vient d'annoncer un concert avec The Roots, les rumeurs autour d'un nouvel album se multiplient.

Car Jay-Z a été plutôt actif dans la musique, sans en donner l'impression, ces dernières semaines. Pour commencer, il a remis certains de ses morceaux classiques sur les plateformes, comme "Dead Presidents", ou encore "Nigga What, Nigga who?". Il aussi "changé" son nom sur les plateformes, passant de Jay-Z à "JAŸ-Z", ce qui a beaucoup interpellé ses fans. Enfin, il vient d'annoncer qu'il participerait au concert "Roots Picnic", le 30 mai, en compagnie de The Roots pour la première fois depuis 10 ans, à Philadelphie. Une grande nouvelle pour les amoureux de hip-hop, car The Roots x Jay-Z, c'est une collab qui a marqué les scènes rap des années 2000.

Et du coup, les fans du boss de Roc Nation multiplient les threads twitter pour expliquer que Jay-Z est en train de préparer un album, voire même une sorte de renaissance artistique. Pour l'instant, le rappeur n'a lui-même rien annoncé, et son dernier projet, "4:44", date déjà de 2017, soit presque dix ans. Mais on avoue qu'on aime bien l'idée d'un retour surprise avec de la nouveauté. Affaire à suivre donc !