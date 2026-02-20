Jay-Z : son classique "Dead Presidents" enfin disponible en streaming pour les 30 ans du morceau

Pour fêter les 30 ans du morceau "Dead Presidents" de Jay-Z, Roc Nation et le rpapeur ont décidé de rendre le titre enfin disponible sur les plateformes de streaming.

Le streaming, c'est cool pour l'industrie et les rappeurs, qui ne sont plus obligés de passer par des maisons de disques pour toucher les fruits de leur travail. Et ça leur permet aussi de trouver un public un peu plus facilement que dans les années 90/2000. Cependant, le streaming a apporté son lot de problèmes : de nombreux morceaux ou albums "classiques" ont tout simplement disparu, introuvables sur les plateformes. Heureusement, l'un des plus grands d'entre eux, le morceau "Dead Presidents" de Jay-Z, vient à nouveau d'être disponible sur les plateformes de streaming, pour fêter ses 30 ans !

Car oui, "Dead Presidents" fête ses 30 ans, pile aujourd'hui, le 20 février. Clairement, ça ne nous rajeunit pas, mais à l'écoute du morceau on peut se dire qu'encore aujourd'hui, le bail a vieilli comme du bon vin : en s'améliorant. Un morceau tout droit sorti de l'âge d'or du rap new-yorkais, avec un sample de Nas et des couplets de Jay-Z absolument incroyables et lourds de sens, tout ça pour un single qui annonçait la sortie de "Reasonable Doubt", le premier album de Jigga.

Pour fêter les 30 ans du morceau, le label Roc Nation a donc annoncé sur Instagram que le morceau était disponible sur les plateformes de streaming, dans sa version originale, pas la version finale remaniée, "Dead Presidents II", qui a finalement été mise dans l'album. Un morceau qui nous parle de l'ambition du jeune Jay-Z dans les années 90, un rappeur qui voit plus loin que les autres, qui veut s'émanciper financièrement et sublime un peu la culture du "hustle" qui ne quittera plus le rap game après ça. A écouter sans modération !